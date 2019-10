WWE: The Rock torna a SmackDown in occasione del debutto sulla Fox

If You Smell What The Rock Is Cooking! Siete pronti ad ascoltare ancora una volta la celebre frase del People’s Champion? Ebbene si, dopo le voci circolate nelle ultime ore, è arrivata la conferma che The Rock prenderà parte di Friday Night SmackDown, lo storico show blu che sta per debuttare sulla Fox.

Mentre sembra che stia cercando di attirare un pubblico adolescente, la WWE sta facendo le cose in grande per la première di quest'anno, in onda nella notte tra venerdì 4 e sabato 5 ottobre e non poteva di certo mancare il wrestler a cui si deve il nome dello show, derivato da una sua altra celebre catchfrase ("Laying the smackdown").



Dwayne Johnson, questo il suo vero nome, è da diversi anni uno dei divi più conosciuti a Hollywood ed è fresco del successo al botteghino di Hobbs & Shaw, film d'azione e spin-off del franchise di Fast & Furious. L'attore e atleta, però, è tornato in diverse occasioni nei programmi della World Wrestling Entertainment e il suo ultimo incontro ufficiale risale al 2016, quando a WrestleMania 32 ha sconfitto Rowan in soli sei secondi, ottenendo il record di match più breve nella storia dello Showcase of the Immortals.



The Rock si è ritirato dal wrestling lottato, ma ha confermato sui social la sua partecipazione a un evento così importante per la federazione, che tra l'altro segnerà il ritorno di SmackDown al venerdì.

"Finalmente torno a casa nel mio universo WWE", ha scritto Johnson. "Non c'è titolo più grande di #thepeopleschamp. E non c'è nessun posto come casa. Tequila su di me dopo lo show".



Il pubblico italiano può vedere Friday Night SmackDown in diretta e in lingua originale su Sky Sport Arena a partire dalle 2 di notte, oppure sabato 5 ottobre alle 21.15 con il commento originale, sempre sullo stesso canale.