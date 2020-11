WWE: The Undertaker ha dato l'addio definitivo al wrestling, i fan disperati sui social

The Undertaker è sicuro della sua decisione: non tornerà sul ring della WWE e ha annunciato il suo addio definitivo durante il Survivor Series, provocando un'ondata di tristezza generale sui social.

La reazione dei fan non è poi così sorprendente, considerando la straordinaria carriera portata avanti da Mark Calaway negli ultimi trent'anni, ma nel vedere il loro beniamino lasciare il ring per sempre qualche lacrima è d'obbligo. Le parole con cui il wrestler si è congedato non hanno di certo aiutato a contenere l'emozione:

"Per trenta lunghi anni ho fatto questa entrata lenta. Per trenta lunghi anni ho messo le persone a riposare. E adesso il mio tempo è arrivato. È arrivato il momento che The Undertaker riposi in pace".

Di seguito trovate alcuni post creati dai fan, nei quali è possibile leggere tributi come "Grazie per tutti i bei ricordi" o "È la fine di un'era, questa volta per davvero. Il wrestling non sarà più lo stesso, era una vera leggenda. Ci sono stati così tanti momenti memorabili, me li ricorderò per sempre". C'è anche chi sottolinea come purtroppo non si sia trattato di un'uscita di scena perfetta, a causa della pandemia in corso: "È davvero triste. Undertaker si meritava di dire addio di fronte ad un pubblico dal vivo, per sentire l'amore e l'apprezzamento dei fan".

È di sicuro un duro colpo per gli appassionati di wrestling, ma non sono mancati i festeggiamenti. La WWE ha organizzato vari eventi per rendere omaggio alla leggenda , all'interno dei quali abbiamo visto lui stesso scegliere il miglior periodo di Deadman e Sasha Banks in un cosplay di Undertaker.