WWE, The Undertaker: 'Devo a Paul Bearer tutto il mio successo'

In occasione dei festeggiamenti per i 30 anni di carriera di The Undertaker, la WWE ha deciso di pubblicare un documentario intitolato The Mortician: The Story of Paul Bearer, un omaggio al celebre menager che ha portato al successo il grande wrestler.

Si tratta del racconto della sua storia personale che va dall’infanzia segnata dalla morte di John Kennedy fino all'arrivo nel mondo del wrestling al fianco del Deadman. Questo documentario prevede tra l'altro interventi di personaggi del calibro di Kane, Bruce Prichard, Mick Foley e ovviamente lo stesso Undertaker che ha dichiarato di dover gran parte del suo successo proprio a Paul Bearer.

"Paul Bearer era un manager iconico davanti e dietro il sipario ed è stato un grande amico e una grande persona nella mia vita. Spero che questo mostri solo una parte dell'uomo che era e il ruolo che ha svolto nel contribuire al successo di The Undertaker".

William Moody, meglio conosciuto nel mondo del wrestling professionistico come Paul Bearer, è morto all'età di 58 anni nel marzo 2013 quando ha avuto un attacco cardiaco. La sua morte è stata un duro colpo per il mondo del wrestling e per i fan di questo sport. La WWE incorporò la sua morte nella faida tra The Deadman e CM Punk che portò a WrestleMania 29. Punk arrivò persino a versare le "ceneri" di Bearer su un inconscio Undertaker.