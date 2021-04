WWE, The Undertaker sul suo discorso di addio: 'È stato molto difficile'

Nei giorni scorsi si è tenuto uno degli eventi più importanti della WWE: il Wrestlemania, nel quali si sono affrontati alcuni degli atleti più famosi. Nel frattempo The Undertaker ha voluto discutere del suo addio al mondo del wrestling.

Sono passati diversi mesi dall'incontro conclusivo della carriera di The Undertaker, westler che ha fatto il suo debutto nel 1987. L'atleta ha quindi partecipato al podcast intitolato "Victory Over Injury", dove ha rivelato qualche retroscena in più sull'evento di addio. Ecco i suoi commenti: "Avevo già preso questa decisione, ma una volta che ho indossato il cappello e il vestito ho capito quanto fosse imminente. È stato molto difficile sapere che mi stavo vestendo e sarei salito sul ring come lottatore per l'ultima volta. Ho preferito non dire molto, altrimenti avrei distrutto 30 anni di carriera perché mi sarei messo a piangere, è stato un momento difficile. Avevo accettato il fatto di aver dato tutto quello che avevo nella mia carriera, ma quando ho indossato per l'ultima volta il costume ho pensato, magari ho ancora qualcosa da fare, ma non era vero".

