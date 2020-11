WWE, The Undertaker non ha cambiato idea sul ritiro: 'Ho dato tutto'

Alcuni fan hanno accolto l'annuncio del ritiro di The Undertaker con un certo scetticismo, ma a qualche mese di distanza dall'uscita dell'episodio finale di The Last Ride la superstar non ha cambiato idea sul suo futuro nella WWE.

"Mi sono reso conto di aver perso ogni abilità fisica, strumento che ho usato molto" ha spiegato The Deadman durante una recente intervista con il New York Post. "Non c'è più acqua nella spugna, se posso usare questa analogia. Ho ottenuto tutto quello che potevo ottenere da quella spugna."

Interrogato su una sua eventuale partecipazione ad un match cinematografico, il wrestler ha affermato che sarebbe un po' come "barare": "Non mi attira perché sarebbe fondamentalmente come lavorare intorno ai miei limiti. Si tratta di sfruttare alcune delle mie abilità e alcune delle mie capacità creative di raccontare una storia, ma in pratica a questo punto si tratta di mascherare alcune delle mie carenze fisiche."

Vi ricordiamo che The Undertaker saluterà definitivamente i fan della WWE con una sua comparsa alle Survivor Series, evento previsto per il prossimo 22 novembre che ospiterà un vero e proprio tributo alla laggenda di Deadman. Inoltre, la star parteciperà alla trasmissione di Stone Cold Steve Austin, Broken Skull, durante la quale potrà approfondire ulteriormente la sua decisione di dire addio al ring.