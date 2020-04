WWE, The Undertaker non è contrario ad un altro Boneyard Match

Mentre un atleta della WWE critica i fan e lo sport, The Undertaker ha voluto concedere un'intervista in cui ha risposto alle domande sulla celebre Boneyard Match, rivelando se ha intenzione di riproporla per il futuro.

Intervistato da Nine Line Apparel, The Undertaker ha commentato così la domanda del giornalista, che gli chiedeva se si sentisse pronto per organizzare di nuovo la sfida: "L'altra ha avuto così tanto successo che è naturale rifarla, non per vantarmi ma devi avere le persone giuste per farlo. Intendo persone che conoscono molto bene il loro personaggio e sono bravi in quella parte del business, che non sono solo dei grandi atleti. Penso che molti puntino più su quel lato, mentre io in carrozzina e AJ che si muove con un bastone possiamo fare un match da quattro stelle".

La conversazione continua poi parlando del nome Boneyard Match, secondo l'intervistatore è strano che si chiami così, considerando che segue le stesse identiche regole del Buried Alive Match: "Se fosse stato per me avrei detto ok, questo è un Buried Alive Match, ma AJ Styles non lo conosce, quindi l'ha chiamato Boneyard Match, comunque i Buried Alive sono stati fatti nell'arena generalmente, quindi in effetti abbiamo cercato di organizzare qualcosa di diverso per i fan".

