WWE, The Undertaker polemico: 'Il wrestling ormai non ha più sostanza'

The Undertaker è intervenuto come ospite nell'ultimo episodio del podcast The Joe Rogan Experience, e per oltre due ore ha raccontato quello che è il suo punto di vista sul mondo della WWE.

"Cerco [di divertirmi come fan]. È dura per me perché il prodotto è cambiato così tanto ed è un po' troppo morbido", ha detto Calaway, concordando immediatamente con Rogan sul fatto che "probabilmente" finirà nei guai per questo commento. "Probabilmente farò incazzare molte persone, ma hanno bisogno di sentirlo. È quello che è. Non sono amareggiato, ho fatto il mio tempo. Sto bene, me ne sono andato quando volevo andarmene. Penso solo che il prodotto sia un po' troppo morbido. Ci sono ragazzi bravi qua e là ma ormai c'è poca sostanza".

Il 2020 ha visto Calaway annunciare il suo ritiro durante il finale della serie di documentari The Last Ride. Il wrestler ha ammesso nelle sue varie interviste che gli piacerebbe continuare a lottare, ma l'età purtroppo non gli permette di rimanere fisicamente in forma per combattere sul ring.

"Ho ancora la passione per farlo, vorrei poterlo fare per sempre. Quando guardo gli spettacoli o sono lì dal vivo, sento qualcosa fluire nel mio corpo, mi sento come se dovessi prepararmi per uscire e esibirmi. La realtà della situazione è che non sono fisicamente in grado di esibirmi al livello in cui vorrei esibirmi".

