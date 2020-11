WWE, The Undertaker pronto per l'addio: ecco quando avverrà il saluto finale al wrestling

Continuano le celebrazioni per la carriera trentennale di Undertaker e il wrestler si appresta a salutare definitivamente i fan della WWE con un'ultima comparsa sulla scena.

L'appuntamento è per il Survivor Series, in streaming sul Network della WWE il 22 novembre. In occasione dell'evento ci sarà un vero e proprio tributo alla leggenda di Deadman, un performer che ha dato tutto a questo sport: è probabile che ripercorreremo alcune tappe fondamentali della sua carriera, dal debutto nel 1990 ai suoi match storici, fino agli incontri finali e alla decisione presa recentemente.

Un personaggio che sta molto a cuore agli appassionati e alla stessa WWE, che purtroppo dovrà rinunciare ad uno degli atleti più carismatici. L'azienda ha inoltre deciso di rendergli omaggio attraverso una serie di documentari e approfondimenti che andranno avanti per tutto novembre, inclusi Meeting The Undertaker e WWE Untold: The Phenom an The Legend Killer.

Undertaker parteciperà anche alla trasmissione di Stone Cold Steve Austin, Broken Skull, durante la quale avrà modo di approfondire ulteriormente la sua questione del suo addio al ring. Il wrestler è apparso al Tonight Show con Jimmy Fallon per un divertente siparietto a tema Halloween. Vi lasciamo al trailer del Survivor Series, ricordandovi che nel 2020 è uscito The Last Ride, il documentario definitivo su The Undertaker.