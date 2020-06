WWE, The Undertaker rimpiange il suo American Badass: "Poteva dare di più"

A pochi giorni dall'annuncio del ritiro di Undertaker il lottare professionista ricorda uno dei suoi personaggi forse meno noti, ma tanto amati dal pubblico. Stiamo parando di American Badass, che Mark Calaway interpretò dal 2000 al 2002.

Il personaggio rappresentò un piccolo intervallo nella carriera del Deadman, che oltre ad American Badass interpretò anche Big Evil nella stagione 2002-2003 prima di tornare a furor di popolo con il suo più celebre Undertaker durante il WrestleMania XX del 2004.

"Penso che sia stato bocciato già alla sua prima apparizione, ma avremmo potuto sviluppare maggiormente quel personaggio perché era un tipo diverso. American Badass ha qualche anno in più sulle spalle ed è anche un po' brizzolato, ma credo che ci siano anche alcuni aspetti di Undertaker che portava dentro di sé. Era come avere il pacchetto completo e le persone erano entusiaste di lui".

Il personaggio fu così chiamato in onore dell'omonima canzone di Kid Rock, che vi lasciamo in calce, e durante il suo match di debutto il wrestler entrò nell'arena in sella ad una motocicletta, presentazione che rese evidente la differenza con il precedente e futuro Deadman.

Sarebbe sicuramente stato un evento unico rivedere Calaway nei pani del biker senza regole, ma il suo pensionamento rende sicuramente difficile la cosa. In alternativa vi lasciamo il video in calce con i 10 momenti migliori di American Badass, compreso quello in cui mise al tappeto Dwayne "The Rock" Johnson.