WWE, The Undertaker si ritira? La verità rivelata nel finale di The Last Ride

Dopo aver dominato per anni i ring della WWE e aver strabiliato milioni di fan con il suo incredibile carisma, è arrivata la resa dei conti per il mitologico The Undertaker.

Del resto, il documentario The Last Ride ci ha permesso di ripercorrere i più bei match di Mark Calaway, e di riesumare (è proprio il caso di dirlo visto il personaggio) i momenti più iconici che hanno trasformato il wrestler in leggenda. Era però nell'aria che il finale ci avrebbe detto qualcosa in più sul suo futuro:

"La mia carriera, la mia eredità... parlano per me. In fin dei conti è ciò che conta davvero. Ho un'altra vita e devo godermela, devo essere presente e raccogliere i frutti della mia fatica. Godermi la benedizione che ho ricevuto: mia moglie e i miei figli. Mi hanno attraversato molti pensieri e molte emozioni, e la domanda che mi sono fatto è 'Sei sufficientemente felice?' È stato un momento potente, momenti che non si presentano spesso. Se c'è mai stato un momento perfetto nella mia carriera, è questo".

Dopo lungo tempo è dunque arrivata l'ora di salutare Undertaker, e sembra proprio che il wrestler sia deciso a non fare ritorno sul ring. C'è però da considerare che niente è mai definitivo nel wrestling e nel corso della storia abbiamo assistito a numerosi ritorni importanti: per questo Calaway lascia uno spiraglio per le speranze dei fan:

"Se Vince [McMahon] avesse bisogno, tornerei? Lo sapremo solo col tempo. In caso di necessità romperei il vetro, tirerei fuori The Undertaker, prenderei in considerazione l'eventualità. Mai dire mai, ma a questo punto della mia vita e a questo punto della mia carriera non ho nessuna intenzione di tornare sul ring. Al momento ho una voragine nello stomaco. Stavolta il cowboy cavalca verso l'orizzonte per davvero".

A questo punto c'è da chiedersi se il lungo contratto di The Undertaker verrà sciolto o se il lottatore continuerà a lavorare nella WWE ma in una veste diversa.