WWE: The Undertaker spiega perché non è comparso al debutto di SmackDown sulla Fox

Il debutto di Friday Night SmackDown si è aperto con il ritorno di The Rock per una notte ma, in mezzo a tanti volti storici a bordo ring, è spiccata l'assenza di uno dei wrestler più iconici dello show blu: The Undertaker.

I fan sono rimasti spiazzati, anche perché la WWE aveva annunciato la presenza del Deadman, il quale a sua volta aveva pubblicato un post celebrativo su Instagram. Non è la prima volta che la compagnia cambia i piani in corsa e propone qualcosa di diverso rispetto a quanto pubblicizzato, ma in questo caso parliamo di una delle leggende della federazione (e non solo), cosa che ha portato gli spettatori a chiedersi il perché di questo dietro front.



The Phenom è uscito per qualche istante dal suo personaggio e ha risposto a un commento dell'immagine che trovate in calce all'articolo. "Mi hanno detto che non c'era bisogno di me", ha scritto The Undertaker, in parte confermando le voci che la Fox avrebbe fatto pressioni per avere un episodio con un'impronta maggiormente sportiva, ossia più lottato e meno parole tra un incontro e l'altro.



