WWE ThunderDome: svelata la nuova esperienza virtuale per i fan!

È stato svelato ufficialmente il WWE ThunderDome, nuovo set all'avanguardia che a partire da venerdì 21 agosto porterà virtualmente i fan all'interno dell'arena tramite video che andranno live su enormi schermi a LED, per un'esperienza senza precedenti che darà il via al weekend di SummerSlam.

Il tutto avverrà all'Amway Center di Orlando tramite schede video, giochi pirotecnici, laser, grafica moderna e droni con telecamere pronti a riprendere l'azione sul ring da ogni posizione A partire da stasera, è possibile registrarsi per ottenere un posto virtuale e partecipare ai prossimi show.

Queste le parole di Kevin Dunn, WWE Executive Vice President, Television Production: "La WWE ha una lunga storia nella produzione di eventi e show spettacolari, ma tutto questo non si può paragonare a quello che stiamo creando con WWE ThunderDome" . “Questa struttura ci consentirà di offrire un'atmosfera coinvolgente e generare più entusiasmo tra i milioni di fan che guardano la nostra programmazione in tutto il mondo".

"Con la WWE che si stabilisce presso il bellissimo Amway Center, abbiamo reinventato la nostra esperienza di eventi dal vivo per i tempi di oggi", ha spiegato Brian Flinn, Chief Marketing & Communications Officer della WWE. "In collaborazione con The Famous Group, porteremo virtualmente i nostri fan dentro lo spettacolo e ricreeremo l'atmosfera interattiva nell'arena che è stata un punto fermo degli eventi WWE per decenni".

Si parte nella notte fra venerdì 21 e sabato 22 agosto: SmackDown, Amway Center, on demand e in diretta su DplayPlus, trasmesso martedì 26 agosto alle 23.15 su DMAX con il commento in italiano.



