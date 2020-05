WWE: Tommy Dreamer sostiene che Brock Lesnar venga protetto sul ring

Non finiscono le rivelazioni nemmeno fuori dal ring quando si parla della World Wrestling Entertainment: Tommy Dreamer avrebbe confessato in una recente intervista rilasciata su Busted Open Radio, alcune indiscrezioni su Brock Lesnar e sul trattamento a lui riservato dalla società di wrestling.

Thomas James Laughlin, meglio noto con il ring name di Tommy Dreamer, è principalmente conosciuto per la sua carriera come ex campione ECW, oltre che ex campione World Wrestling Entertainment, ed è stato visto l'ultima volta al WrestleMania 36 dove ha perso il campionato WWE contro Drew McIntyre in un main event.

Facendo riferimento a quanto detto da Dreamer durante l'intervista radiofonica, Brock Lesnar, wrestler del roster di Raw, sarebbe protetto dalla società di wrestling WWE, che lo avrebbe prenotato per vincere le competizioni dal 2012, anno in cui Lesnar è tornato sotto contratto. In più, sempre secondo Tommy Dreamer, la produzione dello show televisivo l'avrebbe istruito a non sollevare dai piedi Lesnar durante gli incontri.

Ma d'altronde è anche vero che raramente il pluripremiato campione WWE ed artista marziale è stato sollevato dai piedi, a meno che non si trattasse di uomini possenti come The Undertaker, The Big Show o Braun Strowman.

