WWE, tragedia per B. Brian Blair: il figlio Brett è stato trovato morto

Brett Blair, 29 anni, figlio della leggenda della WWE, B. Brian Blair, è stato trovato morto venerdì in Florida. La notizia è giunta per la prima volta all'evento The Gathering II della NWA lo scorso fine settimana, quando PWInsider ha riferito che Steve Keirn aveva annunciato la morte di Brett nel corso del banchetto organizzato per l'evento.

I report affermano che il cadavere di Brett Blair è stato trovato in un cantiere edile e che sarebbe stato coinvolto in qualcosa di losco ma non ci sono ancora molti elementi certi intorno alla vicenda.

Dave Meltzer di The Wrestling Observer ha parlato di omicidio:"Vorrei sapere cos'è successo; è stato assassinato ed è stato trovato in un cantiere un paio di giorni fa. Ed è stato... non ci sono risposte, non ci sono indizi che io conosca e ho sentito Brian [Blair] un paio di volte oggi; è solo una storia orribile, orribile quella che sta attraversando. La sua intera famiglia la sta vivendo, mi sento così male. Brett, che prende il nome da Bret Hart, aveva 29 anni e non c'è molto di più a parte che è stato un periodo orribile, orribile".



B. Brian Blair ha lottato sul ring dal 1977 fino al 2019, con periodi nella World Wrestling Federation, nell'American Wrestling Association e nella Universal Wrestling Federation; è principalmente noto per i suoi trascorsi in WWF come parte dei The Killer Bees al fianco di Jim Brunzell. Un'autentica leggenda del wrestling, che in queste settimane attende novità sulla presenza in futuro di John Cena, un altro volto iconico di questo spettacolare show.

La notizia della morte di Brett Blair ha sconvolto il mondo del wrestling, soprattutto chi ricorda B. Brian Blair e la sua lunghissima carriera.



