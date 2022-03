WWE, Triple H annuncia il ritiro dal ring: 'Non combatterò più'

Il 14 volte campione del mondo Hunter Hearst Helmsley a.k.a. Triple H appende gli stivaletti al chiodo: il lottatore WWE ha annunciato che non metterà più piede nel ring.

Paul Levesque in arte Triple H si ritirerà dal mondo del wrestling lottato.

L'Hall of Famer ed Executive Vice-President della WWE, nonché uno dei lottatori di punta della federazione per tantissimi anni, ha annunciato il suo ritiro dai combattimenti nel ring.

"Non combatterò mai più" ha dichiarato ai microfoni di ESPN "Prima di tutto, ho un defibrillatore nel petto, che sapete, probabilmente non rende una buona idea il farmi fulminare in tv".

Lo scorso settembre Triple H ha subito un intervento al cuore dopo che, a causa di una polmonite, ha pensato di fare un controllo più approfondito in ospedale (la moglie Stephanie McMahon si era accorta che tossiva sangue). Lì i medici lo hanno informato di avere del fluido nei polmoni e intorno al cuore, e che quest'ultimo stava lavorando ormai con una frazione della forza normalmente necessaria.

"Stavo andando giù in picchiata, ero in una situazione in cui non si vorrebbe essere, né per la propria famiglia, né per il proprio futuro. Ci sono stati dei momenti in cui ho pensato 'È la fine? Ti sveglierai da tutto ciò?'. Ed è qualcosa di difficile da ingoiare, e ti porta a pensare in maniera diversa".

Il suo ultimo match, di fatto, è dunque quello del 29 giugno 2019 quando fuori onda ha combattuto in un Tag-Team Match contro Samoa Joe e Robert Roode in quel di Tokyo. In tv, invece, il suo ultimo incontro è stato il 7 giugno 2019 contro Randy Orton durante la tappa in Arabia Saudita.

Ovviamente sono in molti a chiedersi ormai da tempo se Triple H assumerà la direzione della WWE in futuro, e ora la domanda tornerà a ripresentarsi ancor più prepotentemente.