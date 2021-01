WWE, Triple H su Brock Lesnar a WrestleMania 37: 'Lui può fare ciò che vuole'

Nei giorni scorsi la WWE ha sorpreso tutti rivelando ciò che ne sarà di WrestleMania per le prossime 3 edizioni, ovvero fino alla 39esima edizione. Ad aprire le danze il prossimo aprile ci sarà WrestleMania 37 e molti sono convinti che Brock Lesnar potrà svolgere ancora un ruolo da protagonista.

Sull'argomento è intervenuto anche Triple H che intervistato da The Hindustan Times per promuovere WWE Superstar Spettacle, ha chiarito che il wrestler di lungo corso farà come gli pare, cosa che ha sempre fatto negli ultimi anni. Per tale ragione potremo rivederlo sul ring di WrestleMania solo se ne avrà veramente voglia:

"Una cosa che ho imparato su Brock Lesnar è che Brock Lesnar fa quello che vuole. Nessuno può dirgli di fare qualcosa in modo diverso da come vuole farlo lui. Il tempo mi darà ragione. Se vorrà presentarsi a WrestleMania lo farà, altrimenti no. L'unico modo per sapere se sarà presente è chiederglielo direttamente".

Secondo quanto riportato dagli organi competenti, il contratto di Brock Lesnar con la WWE sarebbe scaduto lo scorso 31 agosto e a meno che non ci siano stati rinnovi ufficiosi, The Beast dovrebbe essere un free agent a tutti gli effetti. Insomma, per rivederlo alla corte di Vince McMahon e chiarire la sua posizione dovremo attendere ancora un po'.

Intanto, The Undertaker è ormai convinto che il wrestling abbia perso molta sostanza negli ultimi anni. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.