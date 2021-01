WWE, Triple H si complimenta con il campione di NXT UK: 'Mi ricorda Brock Lesnar'

Nel corso della sua ultima intervista arrivata ai microfoni di WWE The Bump, Tiple H ha voluto fare i suoi complimenti al campione di NXT UK, che è riuscito a mantener il titolo per ben oltre un anno e che a quanto pare continuerà a dominare incontrastato ancora per molto tempo.

"È veramente dura andare contro WALTER. Chiunque lo abbia visto negli ultimi anni, chiunque lo abbia visto ultimamente contro Ilija Dragunov. Lui è uno degli atleti che si impone fisicamente in maniera più dominante rispetto a tutti gli altri performer lì fuori. Non spreca una mossa, non fa cose d'effetto, non si preoccupa della forma, è semplicemente efficace".

Per sottolineare tutta la stima nei suoi riguardi, Triple H lo paragona alla Bestia della WWE, Brock Lesnar: "Questo va detto, se abbiamo già visto una modalità di combattimento del genere in passato, l'abbiamo vista solo nel talento di Brock Lesnar".

Insomma lo stile di WALTER secondo il COO della compagnia è molto simile a quello di Lesnar che non risparmia nulla agli avversari ma, riesce ad essere molto efficace senza perdersi in inutili manierismi. Voi cosa ne pensate? Come sempre fatecelo sapere nei commenti e intanto date uno sguardo alla nostra intervista esclusiva a Pete Dunne.