WWE, Triple H a direzione della compagnia dopo Vince McMahon? La risposta del wrestler

Triple H a.k.a. Hunter Hearst Helmsley, Paul Levesque nella vita di tutti i giorni, è secondo molti il successore ideale di Vince McMahon nel portare avanti la WWE una volta che il CEO si sarà ritirato. Ma che ne pensa il 14 volte campione del mondo di questa eventualità?

Da anni e anni ormai, la WWE di Vince McMahon ci intrattiene settimana dopo settimana, sera dopo sera. Ma quando il Mr. andrà in pensione, e sarà ora di nominare un nuovo CEO per la compagnia, a chi dovrebbe spettare questo onere/onore?

Sono davvero in molti a credere che, quando arriverà il momento, il candidato più adatto sia senz'altro il genero, il veterano del ring Triple H, che conosce la federazione come le sue tasche. Così al The Michael Kay Show, The Game si è sentito chiedere cosa ne pensa di questa eventualità, ed ecco la risposta che ha dato.

"Guardate, per me la cosa più importante è sempre stata il successo della WWE" ha affermato "Non ho iniziato la mia carriera con in mente certi obiettivi. Mi ci sono dedicato perché pensavo semplicemente che fosse la più grande forma d'intrattenimento al mondo, e poi ovviamente vuoi essere bravo, e tutto ciò che ne consegue".

"Poi, con il procedere della mia carriera, mi sono reso conto che anche il dietro le quinte era altrettanto affascinante" continua Triple H "Quindi è irrilevante per me chi sarà alla guida della scialuppa o chi fa cosa. C'è lavoro per tutti da queste parti. E per me, si tratta proprio di far sì che continui ad essere così, come dice la tagline: ieri, oggi, per sempre. Giusto? Che questo tipo di intrattenimento che personalmente considero la forma più variegata possa continuare".

E conclude: "Quindi per me è davvero irrilevante chi lo porterà avanti, finché continuerà ad esserci".

