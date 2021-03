WWE, Triple H sul documentario su Vince McMahon: 'Crede che nessuno sia interessato a lui'

Oltre al documentario di Vice sulla WWE, anche Netflix è al lavoro su una serie dedicata al mondo del wrestling e in particolare sulla vita di Vince McMahon. Ecco cosa ne pensa il famoso alteta Triple H.

L'opera di Netflix racconterà l'avventurosa vita dell'attuale amministratore delegato della WWE, nonostante questo Vince McMahon non era molto convinto che al pubblico appassionato di wrestling potesse interessare veramente. Ecco le parole di Triple H, intervistato da WrestlingNews.co, in cui dice la sua sulla vicenda: "Vince era sempre stato esitante a fare una cosa del genere. La cosa divertente di Vince è che non crede di essere uno dei personaggi migliori, non pensa di far parte dello show. Se gli chiedi cosa ne pensa, ti dice che nessuno è interessato a lui, sono più interessati agli atleti e alle stelle del wrestling, ma in realtà non è vero".

Continua poi: "La cosa difficile nel dover raccontare la vita di Vince McMahon è farlo in poche parole. Ogni capitolo della sua storia è incredibile, è una vita appassionante, ha dovuto superare molte difficoltà per arrivare dov'è adesso. Nessuno considera queste cose, la gente pensa solo all'impero mediatico che ha creato e crede che sia un imprenditore senza scrupoli".

