WWE, Triple H sorprende i fan con il nuovo look da quarantena: guardate la foto

Dopo aver svelato come vorrebbe cambiare Wrestlemania, Triple H è stato ospite ad un recente episodio di The Bump, programma targato WWE Network nel quale vengono intervistate le superstar della WWE.

Come potete vedere nella foto in calce alla notizia, Triple H è apparso in diretta con un nuovo look: durante la quarantena l'ex atleta ha infatti lasciato crescere sia la barba che i capelli, come d'altronde hanno fatto diverse altre celebrità (e non solo) costrette a rimanere in casa per tutto questo tempo.

Per chi non lo sapesse, The Bump è un talk show del WWE Network dove I protagonisti della WWE vengono intervistati per offrire la loro prospettiva sulle ultima novità del mondo del wrestling. Essendo tutte le star in quarantena, ovviamente, Triple H ha partecipato alla trasmissione tramite una videochiamata.

Cosa ne pensate del nuovo look di Triple H? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo vi ricordiamo che il prossimo ppv in programma è Money in The Bank, il quale si terrà il 10 maggio e vedrà Seth Rollins e Drew McIntyre contendersi il WWE Championship, detenuto dal primo.

A proposito della WWE, ieri John Cena ha festeggiato 43 anni: vi ricordiamo che l'attore reciterà nell'atteso The Suicide Squad di James Gunn e nel nuovo capitolo di Fast & Furious.