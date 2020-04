WWE, Triple H: 'Vi svelo qual è stato il mio avversario preferito'

Dopo aver dichiarato la sua volontà di cambiare Wrestlermania, Triple H ha voluto ricordare gli avversari più valorosi incontrati durante la sua lunga carriera nella WWE e nel wrestling.

"Ce ne sono stati un sacco. Le menzioni d'onore vanno ad Austin, Undertaker, The Rock di sicuro , Mick Foley...", ha rivelato ad ESPN, prima di concentrarsi su di un lottatore che gli ha dato certamente del filo da torcere, ma con il quale sembra aver stretto una grande amicizia.

"Se c'è qualcuno per il quale mi sarei precipitato giù dal letto con un preavviso di cinque minuti e insieme al quale, una volta indossati gli stivali in tempo, sarei saltato su per fare quarantacinque minuti e spaccare tutto senza neanche esserci guardati negli occhi prima? Sarebbe stato sicuramente Shawn Michaels".

Il wrestler ha sottolineato come i due siano legati da un'amicizia lunga venticinque anni , durante la quale hanno viaggiato insieme e si sono confrontati moltissime volte: "Ci scherziamo su ore: so quello che sta per dire prima che lo dica, certe volte". Questa intesa permetteva loro di anticipare le mosse dell'avversario anche sul ring e ancora oggi i due si capiscono al volo, sia quando stanno guardando un incontro per rilassarsi, sia quando lavorano come produttori.

