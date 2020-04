WWE, Triple H vorrebbe cambiare Wrestlemania: scoprite come

Wrestlemania 36 è entrata nella storia della WWE per due motivi: è stata la prima senza pubblico dal vivo e la prima a essere svolta in due serate consecutive. Al momento, la prossima edizione è in programma per 28 marzo 2021 presso il SoFi Stadium di Inglewood, California, il che significa un ritorno alla formula classica.

Ebbene, durante il podcast After The Bell, Triple H ha rivelato che secondo lui la federazione di Stanford dovrebbe tenere in considerazione l'idea di cambiare impostazione e svolgere The Showcase of the Immortals in due serate anche in futuro. Il motivo principale è che ormai Wrestlemania è diventato uno show dalla durata imponente e che dunque potrebbe beneficiare da questa modifica.



"Penso che sia stata più godibile rispetto alle otto ore di spettacolo", ha raccontato Hunter riferendosi all'ultima edizione. "Penso che a un certo punto Wrestlemania dovrà essere così. È diventata così grande... è iniziata come un concerto ed è diventata un festival e dura tutta la settimana. Giovedì c'è la serata della Hall of Fame, venerdì Smackdown, sabato Takeover, domenica Wrestlemania e lunedì Raw". Triple H è consapevole che non sarà un cambiamento facile, ma è convinto che "l'attrazione più grande debba essere svolta in due serate". Cosa ne pensate? Vi è piaciuta la due giorni di quest'anno?



Intanto, vi ricordiamo che il prossimo ppv in programma è Money in The Bank, che si terrà il 10 maggio e vedrà Drew McIntyre a Seth Rollins contendersi il WWE Championship, detenuto dal primo. Oggi 23 aprile, invece, John Cena compie 43 anni.