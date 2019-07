WWE, via il TV PG per attirare un pubblico più adolescente?

La World Wrestling Entertainment avrebbe deciso di cambiare le carte in tavola e rimuovere il marchio TV PG (visione da parte dei bambini consigliata solo in presenza di un adulto) dai suoi programmi, in modo da attirare nuovamente a sé anche un pubblico adolescente.

Secondo Dave Meltzer del Wrestling Observer, la decisione da parte della compagnia americana di apportare determinate modifiche al suo sistema di rating deriverebbe dalla consapevolezza di stare gradualmente perdendo ascolti tra i teenager.

Ma questi non sono gli unici cambiamenti in casa WWE: la scorsa settimana è stato infatti rivelato che Eric Bischoff (proprio lui!) sarebbe tornato per supervisionare lo sviluppo creativo di SmackDown, mentre lo stesso ruolo è stato affidato a Paul Heyman per Raw.

E sicuramente, alla luce di questi nuovi provvedimenti, i due che tanto ci hanno intrattenuto anche in passato potranno avere maggiore libertà creativa, e sapranno rendere ancora più "estremi" e spettacolari i futuri show.

Anche l'arrivo questa settimana dei Campioni di Coppia di NXT, gli Street Profits, in quel di Raw è, secondo Meltzer, sintomo di questo rinnovamento, e un tentativo di attirare nuovamente l'attenzione delle generazioni più giovani.

Solo pochi giorni fa, intanto, la WWE ha celebrato con un video i 17 anni di carriera del 16 volte Campione del Mondo John Cena.