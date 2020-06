WWE, Undertaker continua a sorprendere: novità sul ritiro e sulla serie The Last Ride

Nella quarta puntata di The Last Ride avremo modo di approfondire ancora la strabiliante carriera di Undertaker nella WWE, ma prima il wrestler ha qualche novità in serbo...

Del resto lo sappiamo, Michael Calaway è sempre riuscito a conquistare il pubblico, grazie alla sua aura misteriosa e alla sua abilità sul ring, per cui sarebbe un peccato vederlo uscire di scena in sordina: per questo sembra proprio che il match contro AJ Styles durante WrestleMania 36 non sia stato l'ultimo per lui.

"Voglio arrivare a quel livello per cui le persone dicono 'Perché diavolo vuoi ritirarti? Perché ritirarsi quando c'è ancora così tanta benzina nel serbatoio? Credo che quel match viva ancora dentro di me, e che possa usarlo. Credo che quando lo scontro arriverà potrò andarmene via contento", ha rivelato a CBS Sports.

Il riferimento è alla faida tra lui e Styles, che non si è affatto assopita dopo la vittoria di Undertaker. Potrebbe quindi esserci spazio per un incontro finale tra i due, e chissà, potrebbe concludersi con la vittoria suprema di quest'ultimo e con l'abbandono definitivo del ring da vincitore. È anche probabile che sia The Last Ride a spianare la strada verso un evento del genere, anche se lo stesso protagonista ha rivelato che l'ultima puntata non è ancora stata ultimata al cento per cento.

Il penultimo episodio arriverà il 14 giugno, mentre il gran finale è comunque previsto per il 21 giugno 2020, per la gioia dei fan di The Last Ride.