WWE, Undertaker dirà addio con un episodio bonus di The Last Ride

La puntata finale di The Last Ride ci ha messo di fronte ad una verità difficile da accettare: The Undertaker si ritira e non avremo più la possibilità di ammirarlo sul ring. Ma non tutto è perduto, perché a quanto pare potremo tornare a ripercorrere le sue gesta grazie ad un episodio bonus.

Un'ultima occasione per dire addio ad una leggenda del wrestling, dunque. Secondo quanto riportato da WWE Network News, l'episodio sarà intitolato Undertaker: The Last Ride - Tales From The Deadman e sarà visibile a partire dal 19 luglio sul servizio streaming della WWE.

Non sappiamo ancora di cosa parlerà, ma probabilmente si focalizzerà sulle interviste più esclusive rilasciate da Mark Calaway nel corso degli anni, per approfondire certi aspetti della sua carriera rimasti in ombra. Dopotutto nel corso della serie abbiamo potuto assistere ai retroscena sui match con Triple H e Shawn Michaels su molti degli incontri più importanti, ma una carriera come quella di Undertaker contiene tantissimo materiale su cui varrebbe la pena soffermarsi.

Dopo l'episodio intitolato The Deadman è possibile che arrivino ulteriori informazioni sulla decisione di abbandonare il ring, e ciò costituirebbe una nuova possibilità per salutare i fan in vista del ritiro. Cosa vi aspettate dalla nuova puntata? Vorreste rivedere qualche match in particolare? Ditecelo nei commenti!

