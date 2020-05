WWE: Undertaker pronto per il suo match finale in The Last Ride

Dopo l'annuncio della serie WWE su Undertaker, vi presentiamo il trailer per The Last Ride, che ci mostrerà le ultime sfide che il wrestler dovrà affrontare per chiudere al meglio la sua carriera durata quasi trenta anni.

Mark Calaway, conosciuto ai più come Undertaker, è salito alla ribalta nel 1991, dopo aver sconfitto il celebre Hulk Hogan a soli 26 anni. Nel corso degli anni la sua fama è aumentata a dismisura, tanto da spingere i dirigenti della WWE a dedicargli un documentario di cinque puntate incentrato sulla sua carriera di successo. Potete trovare il trailer di The Last Ride in calce alla notizia, il primo episodio sarà trasmesso in Italia nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 maggio, diventando un appuntamento fondamentale per tutti i fan del "Becchino".

Nel corso della puntata lo vedremo affrontare il duro allenamento in vista del Wrestlemania 33, in cui dovrà affrontare Roman Reigns in quello che si preannuncia come l'ultima sfida di Undertaker. Inoltre assisteremo a scene registrate nel corso degli ultimi tre anni, che ci mostrano la pressione che l'atleta ha dovuto superare per cercare di dare sempre il massimo sul ring. In attesa di vedere la serie, vi lasciamo con questa intervista della WWE ad Undertaker.