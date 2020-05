WWE, Undertaker svela un inquietante dettaglio del match con Brock Lesnar a Wrestlemania

La fine della Streak di The Undertaker (ventuno vittorie consecutive a Wrestlemania) è stato uno degli eventi più importanti della storia recente del wrestling. L'imbattibilità di The Phenom venne conclusa infatti da Brock Lesnar nel 2014, dopo che quest'ultimo portò a segno tre F-5. Questo match, però, nasconde un inquietante retroscena.

Fin dalla serata di WrestleMania XXX, infatti, erano circolate le voci su un Deadman decisamente provato dall'incontro, al punto da svenire nel backstage subito dopo essere rientrato dal ring, poiché aveva subito una commozione cerebrale. Ebbene, durante un'intervista con la leggenda Steve Austin, Mark Calaway (questo il vero nome del Becchino), ha parlato di quella serata.

"Non ricordo quella serata", ha dichiarato The Undertaker. "L'ho riguardata ma il mio ultimo ricordo risale alle 3:30 del pomeriggio circa, quando mia moglie è venuta nel backstage e abbiamo parlato". L'atleta ha anche rivelato di non saper dire in quale punto dell'incontro sia avvenuta la commozione cerebrale, se non che l'episodio è accaduto nei primi cinque minuti.

"Ormai l'ho guardato 10-15 volte e non riesco a capire quando sia successo. Non è stata colpa di Brok. Quando lo guardo noto che sono letargico. Non mi muovo o penso normalmente. Ciò ha messo alla prova la mia fiducia. Penseresti che dopo 25 anni di carriera non resteresti shockato. Beh, è falso". The Phenom, inoltre, ipotizza che l'infortunio possa essere capitato durante un belly-to-back suplex, ma proprio non riesce ad averne certezza.

Ricordiamo che The Undertaker è stato protagonista di un Boneyard Match contro AJ Styles durante l'ultima Wrestlemania e che la WWE ha messo in vendita capsule di terra provenienti dal luogo dell'incontro, con tanto di targa commemorativa. Infine, vi segnaliamo la nostra intervista esclusiva ad Adam Cole, campione attuale e più longevo di NXT.