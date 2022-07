WWE, Undertaker torna sul suo discorso di addio: 'Ho ottenuto ciò che volevo'

Undertaker ha detto addio alla WWE e dopo aver lasciato aperto un piccolo spiraglio per un eventuale ritorno sul ring, il wrestler ha ammesso di non essere intenzionato per davvero a fare un nuovo incontro, almeno non in un prossimo futuro.

In una nuova intervista a Bleacher Report, Mark William Calaway ha detto: "Solo per il fatto che tutti mi pongano questa domanda, ho ottenuto ciò che volevo, missione compiuta. Anche se ho detto mai dire mai, non conto per davvero di salire di nuovo sul ring, ma questa è la WWE, amico. Non dici mai dire mai. Semplicemente non dici queste cose. Ho pensato che fosse un ottimo modo per continuare a parlarne. Anche per Vince è stato un po' così".

Anche se Undertaker non ha in programma di tornare sul ring in un prossimo futuro, il fatto che sia sempre tecnicamente possibile è intrigante per il pubblico e sui ringraziamenti mancanti nel suo discorso di addio al ring, il wrestler ha detto:

"Ho pronunciato quel discorso e mi sono beccato la mia dose di critiche, non potevo citare tutti quelli che ho incontrato sulla mia strada. Ho provato a parlare solo di quelli che hanno avuto un'influenza diretta sulla mia carriera. Adoro Mick Foley. Penso che quello che abbiamo fatto sopravvivrà alla prova del tempo. Ma poi posso parlare di Edge e così via. Non ho parlato con nessuno di quei ragazzi. Spero di non aver ferito i loro sentimenti".

