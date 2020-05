WWE, la vera storia della leggendaria striscia di vittorie di The Undertaker

La scorsa settimana vi abbiamo parlato di un inquietante dettaglio del match tra The Undertaker e Brock Lesnar a Wrestlemania, ossia l'incontro che mise fine alla leggendaria Streak del Deadman. Nuove rivelazioni, però, fanno emergere che l'imbattibilità del wrestler sarebbe potuta terminare già sei anni prima.

A parlarne è stata Michelle McCool, ex-wrestler e moglie di The Undertaker, durante un'intervista concessa al New York Post in cui ha parlato di quelli che erano i piani iniziali per Wrestlemania 24. "Ricordo che in vista del match contro Edge a Wrestlemania 24, si parlava di come Edge avrebbe interrotto la streak, ma Edge era contrario e diceva 'non ha senso. Non voglio farlo. Perché dovrei farlo? I fan già lo adorano, cosa porterebbe a Edge?'".

Insomma, Adam Copeland (questo il vero nome della Rated-R Superstar), avrebbe preferito che un evento importante come la fine della striscia di vittorie del Becchino fosse servito a costruire e a rafforzare lo status di qualche nuovo personaggio, mentre il suo non aveva bisogno di un riconoscimento simile per affermarsi.



McCool ha dunque rivelato che se The Undertaker non venne sconfitto in quell'incontro fu soprattutto per l'opposizione di Edge. Inoltre, sembra che sia stata l'unica volta in cui sono emerse voci su un'eventuale fine della Streak, prima che avvenisse sul serio a WrestleMania XXX. Visto che nei due anni successivi The Undertaker ha disputato due degli incontri più memorabili allo Showcase of the Immortals, entrambi contro Shawn Michaels, e che l'elemento della streak in palio aggiunse tensione al tutto, probabilmente alla fine venne presa la scelta più giusta. Cosa ne pensate?



