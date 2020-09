WWE vieta ai wrestler di apparire su Twitch: ecco la risposta di Paige

Dopo la fine della collaborazione tra Big Show e Netflix è arrivata anche la conferma che i wrestler sotto contratto con la WWE non potranno portare i personaggi che interpretano sul ring al di fuori del network dell'azienda senza autorizzazione.

Ciò significa che i lottatori non potranno usare il proprio stage name e il proprio personaggio su servizi come Twitch. Ad annunciarlo è stato lo stesso Vince McMahon, con l'ultimatum di chiudere la collaborazione con tali servizi terze parti nel giro di trenta giorni:

"Così come Disney o Warner Bros., la WWE crea, promuove e investe nelle sue proprietà intellettuali, cioè nei nomi dei lottatori come Bray "The Fiend" Wyatt, Roman Reigns, Big E e Braun Strowman. È grazie al controllo e allo sfruttamento di questi personaggi che la WWE può ricavare guadagni che garantiscono alla compagnia di ricompensare i performer ai livelli più alti dell'intrattenimento sportivo. È fondamentale per il successo della nostra azienda proteggere i nostri più grandi investimenti e stipulare partnership con terze parti a livello aziendale, e non a livello individuale, in modo che ciò possa portare più compensi per tutti coloro che sono coinvolti".

Non sono mancate le prime reazioni. In particolare Paige, ancora sotto contratto nonostante si sia ritirata dal ring, è una delle lottatrici più attive su Twitch, essendo riuscita a crearsi un certo seguito sfruttando la fama del suo personaggio. Per aggirare le nuove direttive ha annunciato un semplice cambio di nome: "Hey ragazzi, solo un annuncio veloce: il mio nome su Twitch è stato cambiato nel mio nome reale, d'ora in poi sarà SarayaOfficial! Grazie a tutti, appuntamento a domenica per l'ultima possibilità di partecipare al più grande giveaway che abbia mai fatto".

Spariranno i loghi che indicavano PaigeMania e che si riferivano a Paige, ma a quanto pare Saraya-Jade Bravis (questo il vero nome) non ha alcuna intenzione di rinunciare al suo canale. Basterà a far contenta la WWE?

L'azienda deve affrontare anche altri problemi, visto che dopo il tampone positivo di Aj Styles anche Kevin Nash ha contratto il Covid.