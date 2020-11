WWE, Vince McMahon licenzia Tony Chimel ed altri dipendenti

Molti stravolgimenti stando riguardando la WWE, nelle scorse ore infatti sono stati licenziati molti dipendenti tra cui Tony Chimel, meglio conosciuto per il suo lavoro come annunciatore del Friday Night SmackDown dal 1999 fino alla metà degli anni 2000.

Negli ultimi anni aveva fatto solo delle piccole apparizioni occasionali e principalmente in segmenti che coinvolgevano Edge. Chimel non si è ancora espresso in merito a questa notizia ma in verità è molto poco attivo sui social da diversi anni.

Tra le altre uscite, Johnson ha specificamente nominato Derek Casselman, Director of Venue Merchandise and Remote Operations, che era stato con la WWE per quasi 30 anni. Nei mesi scorsi sono stati rilasciati più di 30 lottatori attivi e sono stati licenziati un certo numero di dipendenti nel backstage e nel quartier generale. I nomi più grandi di quella lista includevano Risev, Luke Gallows & Karl Anderson, Zack Ryder, Curt Hawkins, Lio Rush, EC3 ed Eric Young. La società ha spiegato che i rilasci erano parte di una misura di riduzione avviata nel corso della pandemia COVID-19.

"Data l'incertezza della situazione, la Società ha deciso di dar vita ad a riduzioni dell'organico e ha preso la decisione di licenziare una parte della sua forza lavoro con effetto immediato", ha scritto la WWE in un comunicato stampa rilasciato lo scorso 15 aprile. "La decisione di licenziare invece di ridurre permanentemente l'organico riflette il fatto che la Società attualmente ritiene che il licenziamento sarà di natura temporanea. Le riduzioni della Società della retribuzione dei dipendenti e dell'organico si traducono in un risparmio mensile stimato di $ 4 milioni insieme a un miglioramento del flusso di cassa di $ 140 milioni principalmente dal differimento della spesa per la nuova sede della Società ".

Buona parte di quei lottatori interessati dall'ondata di uscite, hanno trovato nuovi impieghi in AEW, Impact Wrestling e Ring of Honor.

Intanto la WWE si prepara a celebrare i 30 anni di carriera di Undertaker e, per l'occasione è stato realizzato un documentario dedicato allo storico manager Paul Bearer.