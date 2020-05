WWE: quella volta che Vince McMahon ordinò di affossare un tag team

Se c'è un volto simbolo della storia della WWE quello è di Vince McMahon, che nel corso dei decenni ha caratterizzato, nel bene e nel male, la storia del wrestling. Aneddoti più o meno divertenti come quello raccontato in un podcast da Arn Anderson, che coinvolge McMahon con l'ex tag team degli Ascension, accaduto tempo fa.

"Perché dovresti mettere nelle condizioni uno dei tuoi personaggi, in un tuo show, di professarsi il numero uno dei team nel business del wrestling, o il numero uno in tutto lo sport d'intrattenimento del mondo intero e dargli molto spazio televisivo e credibilità a livello televisivo per poi sotterrarli, chiedendo proprio ai commentatori di seppellirli? Certo. Tutto quello che i personaggi fanno in tv passa per la grande sedia [Vince McMahon]. Se è l'ultimo posto dove andare, arriva davanti alla grande sedia per essere approvato. Per non commettere errori, personaggi, angle, li porti da lui".



In effetti dopo un'iniziale ascesa tra i migliori e più spaventosi team di NXT, gli Ascension hanno iniziato ad essere bookati dalla federazione come mid-carder e jobber. In conclusione vennero affossati in tv proprio a causa dell'ordine di Vince McMahon.

McMahon ordinò al team di commentatori di affossare definitivamente gli Ascension, come raccontato da Arn Anderson nel video.

Arriverà la risposta di Vince McMahon a tali dichiarazioni?

