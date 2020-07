WWE: Vince McMahon rivuole Brock Lesnar, ma ad una condizione

Assente dal ring dalla sua sconfitta a WrestleMania 36, Brock Lesnar potrebbe dover attendere ancora diverso tempo prima di tornare sui canali della WWE. Da settimane si parla di una sua partecipazione a SummerSlam, ma secondo un nuovo rumor Vince McMahon avrebbe in mente altri piani per il ritorno della Bestia.

Secondo quanto riportato da CBR, infatti, la federazione non avrebbe intenzione di riportare Lesnar sul ring in assenza del pubblico dal vivo, e lo stesso ha affermato anche il giornalista Dave Meltzer: "Posso dirlo con certezza, Brock Lesnar non sarà a SummerSlam. Finché la federazione terrà i suoi show al Performance Center senza pubblico, la Bestia non farà ritorno in WWE. Onestamente, non siamo poi così vicini al suo ritorno".

I motivi di questa decisione, se confermata, non sono ancora del tutto chiari, ma potrebbe trattarsi di una semplice operazione di riduzione dei costi in vista di poter tornare finalmente a contare sugli incassi dati dai biglietti dei fan, che sicuramente non vedono l'ora di rivedere i propri beniamini dal vivo.

Intanto, per altre notizie sulla WWE, vi ricordiamo che oggi debutta sul servizio streaming della federazione Undertaker: The Last Ride - Tales From The Deadman, episodio bonus della docuserie che approfondirà la carriera della leggenda del wrestling.