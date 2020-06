WWE, i wrestler licenziati potranno tornare? Ne parla Bryan Alvarez

Oltre al ritorno di Kurt Angle nella WWE, secondo quanto viene riportato da Bryan Alvarez, i dirigenti dell'azienda statunitense sarebbero pronti a richiamare i numerosi wrestler licenziati durante l'emergenza Coronavirus.

Il giornalista ha partecipato ad una diretta sulla testata online "Wrestling Observer Live", rivelando come la WWE si sia già messa in contatto con gli atleti più famosi, offrendogli dei nuovi contratti. Bryan Alvarez non ha voluto fare nessun nome, spiegando però che si tratta di rinnovi con uno stipendio piuttosto basso, tanto che i wrestler guadagnerebbero di più accettando altri lavori con federazioni meno importanti.

L'emergenza Coronavirus ha avuto un impatto importante sul mondo del wrestling, in molti infatti hanno deciso di cambiare i loro programmi dopo essere stati licenziati, mentre persone come Drake Maverick o Kurt Angle, uno dei più famosi a perdere il lavoro, hanno continuato a partecipare agli eventi della WWE anche se essere sotto contratto, altri come per esempio Lio Rush hanno deciso di ritirarsi dal mondo del wrestling, proprio in seguito al loro licenziamento da parte della federazione della WWE.

Invece nelle scorse settimane è andato in onda lo speciale della WWE dedicato a The Undertaker e intitolato "The Last Ride", documentario che ha raccontato la storia del famoso wrestler.