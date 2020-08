WWE, i retroscena sul brutale incontro di Dominik Mysterio

Forse quello dell'ultimo Monday Night Raw non sarà ricordato come uno dei migliori match della WWE, ma i colpi di scena non sono mancati e a pagarne le spese è stato Dominik Mysterio.

La prima parte dell'evento ha visto la firma del contratto di Seth Rollins, il wrestler che aveva già cavato un occhio a Rey Mysterio (per così dire...) e ora la sua violenza ha coinvolto anche il figlio del noto wrestler messicano. Dopo aver distrutto Humberto Carillo in soli tre minuti, Rollins ha assistito soddisfatto all'aggressione di Dominik Mysterio, avvenuta a bordo campo ad opera di Murphy.

Quest'ultimo ha poi trascinato il ragazzo sul ring, dove si è ritrovato in balia di Rollins. Nonostante sia riuscito a reagire per un breve momento, Mysterio "Junior" era comunque in inferiorità numerica ed è dovuto soccombere di fronte agli avversari. È stato legato alle corde, e colpito più volte con un bastone kendo... una vera e propria tortura che non ha mancato di stupire gli spettatori.

Nel mettere in pratica la sua sadica punizione, Rollins si è più volte messo a favore di telecamera, rivolgendosi al padre del ragazzo, sbeffeggiandolo e continuando ad accanirsi sul figlio. Difficilmente la cosa passerà inosservata e Rey Mysterio potrebbe ritornare alla carica per vendicare il torto subito.

Vi lasciamo al video dell'incontro, e vi ricordiamo che The Rock ha accettato la sfida di Daniel Bryan.