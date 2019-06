Wyatt Cenac's Problems Areas non avrà una terza stagione

Wyatt Cenac, protagonista della serie di documentario HBO dal titolo Wyatt Cenac's Problem Areas ha commentato la fine della seconda e ultima stagione del suo show televisivo con vari tweet. L'attore si augura che ciò che ha mostrato con questo programma sia d'ispirazione per una cambiamento all'interno della società.

Dopo appena due stagioni la serie di documentari dal titolo Wyan Cenac's Problem Areas è stata cancellata da HBO. L'episodio di venerdì 7 giugno è stato infatti l'ultimo per questo show.

Wyan Cenac commenta sul suo account Twitter la fine del programma scrivendo che non ci sarà una terza stagione né altre puntate, e ringrazia chi ha voluto seguirlo fino a ora in questo suo percorso televisivo, riferendosi sia agli spettatori che l'hanno guardato che i colleghi con cui ha lavorato.

Non bastando i caratteri di un solo tweet, l'attore ha scritto altri post in cui ha aggiunto che per lui è stato bello vedere persone realizzare un cambiamento, non necessariamente attraverso la politica, ma anche tramite azioni dirette nelle proprie città. Si tratta di idee che potrebbero essere imitate in altre parti.

Wyan ha poi continuato dicendo che con il suo show ha voluto mostrare come sia possibile partire anche da piccole trasformazioni che poi possono trasformarsi in qualcosa di più grande, ma occorre che ci siano persone che seguano quegli esempi affinché si creino radici solide.

Infine l'attore ha concluso dicendo che sui social, come lo stesso Twitter, è possibile silenziare le voci tossiche e amplificare invece le buone idee, con il Wyan Cenac Problem Areas ha cercato di creare questo stesso circolo virtuoso, e chissà se qualcuno un giorno non vorrà diffondere le puntate anche su Youtube, dove potranno raggiungere un pubblico maggiore.