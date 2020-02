Wyatt Russell regge lo scudo nei poster pro-Cap dal set di Falcon and the Winter Soldier

Non c'è stato il tempo di riprenderci dalla notizia che Battlestar potrebbe fare il suo debutto nel MCU, che ecco spuntare nuovi poster dal set di Falcon and the Winter Soldier: Captain America è tornato e non ha paura di impugnare lo scudo.

A quanto pare l'esercito degli Stati Uniti sta tappezzando le strade con i poster (in calce) raffiguranti l'agente John Walker con lo scudo a stelle e strisce ben in vista e in posa da combattimento.

A quanto pare il governo non ha paura di ammettere che Steve Rogers non è più il patriota numero uno, cosa più che plausibile dopo che per molti, dopo gli eventi di Avengers: Endgame, è quasi al pari di un criminale.

Conoscendo Rogers, è improbabile che nei cinque anni post-Snap non abbia tentato di riscattare la sua reputazione, eppure come abbiamo visto anche in Spider-Man Far From Home l'intero pianeta ricorda Tony Stark come un eroe, mentre nessuna lacrima sembra essere stata versata per Captain America.

Che c'entri qualcosa con questi poster propagandistici e con la scelta di Walker, premiato soldato americano, come suo erede?

A quanto pare Falcon and The Winter Soldier avrà un grande impatto sul futuro del MCU, così come WandaVision, e fortunatamente dovremo aspettare solo qualche mese per scoprire come.