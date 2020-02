Wyatt Russell, il suo US Agent e il debutto trionfale in Falcon and The Winter Soldier

Come da tradizione, anche quest'anno il Super Bowl è stato un evento non solo sportivo, ma anche e soprattutto mediatico, e stavolta ci ha regalato una ricca anteprima di WandaVision, Loki e Falcon and The Winter Soldier, le attesissime serie Disney+. Tra le new entry scese in campo, in tutti i sensi, spicca il John Walker di Wyatt Russell.

Lo scorso novembre avevamo avuto la conferma del casting per il ruolo di US Agent, il soldato che nella run fumettistica eredita lo scudo di Cap, e successivamente lo avevamo visto imbracciare il vibranio a stelle e strisce sul set.

Fino allo scorso lunedì non lo avevamo ancora visto in azione, non formalmente almeno: eccolo entrare trionfante in uno stadio (foto in calce) prima dell'inizio di una partita e, similmente al primo Steve Rogers, incitare i suoi connazionali a dare il meglio di sé.

Tuttavia, un campo sportivo non è certo quello da battaglia e sarà interessante scoprire come Russell si inserirà nella storia e il perché di questa sua insolita apparizione: del resto Captain America aveva smesso di essere una mascotte nel lontano 1943.

A proposito di Seconda Guerra Mondiale, alcuni sostengono che lo stesso trailer confermi il ritorno dell'HYDRA, ma purtroppo nulla è ancora certo.

La data di debutto per Falcon and The Winter Soldier non è ancora stata annunciata, ma potrebbe avvenire il prossimo agosto