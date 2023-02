Wytches: Amazon al lavoro sulla serie animata scritta dagli autori Scott Snyder e Jock

La serie a fumetti del 2014 Wytches, creata da Scott Snyder e Jock, verrà adattata dagli stessi due autori in una serie animata per Amazon. Come riportato da Variety, sia Scott Snyder che Jock saranno produttori esecutivi dell'adattamento televisivo Wytches, insieme alla Plan B Entertainment, Kevin Kolde di Project 51 Productions e Amazon Studios.

La serie animata arricchirà il catalogo di progetti animati di Prime Video, che già comprende Invincible, serie animata per adulti, anch'essa nata da un fumetto, e The Legend of Vox Machina. Quest'ultima è stata appena rinnovata per una terza stagione su Prime Video. Plan B aveva inizialmente previsto di trasformare Wytches in un film, ma ha deciso di cambiare i suoi piani e trasformarlo in una serie televisiva nel 2021.

"Guidata dall'accoppiata Scott e Jock insieme ai nostri partner di Plan B e Project 51 Productions, Wytches fonde un orrore raccapricciante e un dramma evocativo, portando alla luce l'oscura leggenda che circonda un antico cunicolo di streghe", ha dichiarato Melissa Wolfe, responsabile dell'animazione di Amazon Studios. "Data la natura inquietante e intima delle apprezzate serie a fumetti di Scott e Jock, non vediamo l'ora di portare la loro visione creativa al nostro pubblico in tutto il mondo e di espandere la nostra crescente offerta di serie animate".

"Wytches è forse il mio lavoro più personale", ha detto Snyder. "È tutta incentrata sui mostri che dimorano sotto la superficie delle cose, sia in senso letterale che figurato. Sono stato intimamente coinvolto in questa serie animata fin dall'inizio e posso dire onestamente che amo questa serie tanto quanto il libro, se non di più. L'animazione dà vita all'incredibile arte di Jock e il formato a episodi espande il mondo di Wytches, portando i personaggi e la mitologia in nuovi luoghi terrificanti. Jock e io siamo profondamente grati a Plan B Entertainment, Kevin Kolde e Amazon Studios per aver creduto in Wytches e per averci dato la possibilità di rendere questo show oscuro, personale, contorto e molto speciale".

Per quel che riguarda la succitata serie di Robert Kirkman, Invincible 2 debutterà quest'anno su Prime Video.