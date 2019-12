X-Factor 2019: annunciati gli ospiti della finale, c'è Robbie Williams!

Mancano poche ore alla finalissima di X-Factor 2019 e mentre le attenzioni dei quatto giudici sono rivolte verso gli ultimi concorrenti in gara, la produzione dello show di Sky ha annunciato i tre ospiti che prenderanno parte alla puntata conclusiva del talent.

La prima a salire sul palco sarà “Lous and the Yakuza”, autrice di Dilemme, rivelazione del 2019 ed universalmente considerato come uno dei brani più importanti della musica urban francese ed europea.

Il secondo ospite sarà “Ultimo”, il Re della classifica di Spotify del 2019 nonché secondo classificato al Festival di Sanremo 2019.

Niccolò Moriconi, questo il nome, a 23 anni è diventato uno dei cantautori italiani più apprezzati dal pubblico del Bel Paese, ed è pronto a far cantare il Mediolanum Forum di Assago con le sue hit che hanno portato ad una serie di 12 sold out nei palazzetti italiani su 19 concerti. Ultimo probabilmente parlerà anche dell’imminente tour negli stadi che prenderà il via il prossimo Maggio e che ha già registrato 440mila biglietti venduti in pochi mesi.

Non ha invece bisogno di tante presentazioni il super ospite della finale: Robbie Williams. L’ex Take That è da poco tornato nei negozi con “The Christmas Present”, un album dal sapore natalizio contenente sia brani inediti che i grandi classici della tradizione natalizia.

L’appuntamento è quindi per domani, giovedì 12 Dicembre, alle 21:15 su Sky Uno.