X Factor 2019, assegnate le categorie ai quattro giudici. Ora si passa ai Bootcamp

E' andata in onda ieri sera la terza puntata di X-Factor 2019, che ha segnato la fine delle audizioni e l'assegnazione da parte di Alessandro Cattelan delle categorie ai quattro giudici. Ospite della puntata è stato Achille Lauro, che si è esibito con la hit "Rolls Royce" portata a Sanremo 2019.

Come dicevamo poco sopra, però, Cattelan ha anche scelto le categorie. Mara Maionchi guiderà gli over, Samuel i gruppi, Sfera Ebbasta le under donna e Malika Ayane gli under uomini.

I quattro si metteranno al lavoro già dalla prossima puntata, che segnerà l'inizio dei Bootcamp in cui, con il classico gioco delle cinque sedie da assegnare per ogni categoria. I giudici si troveranno di fronte ad un compito non facile: scegliere i migliori venti talenti che prenderanno parte agli Home Visit, l'ultima fase prima dei Live che prenderanno il via il 24 Ottobre in diretta dal Palazzetto dello Sport di Monza.

La puntata di ieri sera è stata un successo anche dal punto di vista degli ascolti, ed ha ottenuto uno share del 2,96% medio con 949mila spettatori per il primo passaggio, con 1 milione 564 mila spettatori unici. Lo show si conferma una delle produzioni di punta della pay tv. Questa sera andrà in onda in chiaro su TV8.