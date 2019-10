X Factor 2019, continua il Bootcamp: questa sera le scelte di Mara Maionchi e Malika Ayane

Come ogni giovedì, questa sera andrà in onda la nuova puntata di X Factor, la seconda del Bootcamp dopo quella di settimana scorsa, in cui Sfera Ebbasta e Samuel hanno fatto le loro scelte.

Nell'episodio di stasera toccherà agli altri due giudici, Mara Maionchi e Malika Ayane, che sceglieranno i dodici Over e gli altrettanti Under Uomini, i quali andranno a sfidarsi con quelli delle altre categorie agli Home Visit che prenderanno il via settimana prossima come da calendario ufficiale.

Il funzionamento dei Bootcamp ha nella sedia il suo punto cardine. Dopo l'assegnazione da parte dei giudici, i concorrenti dovranno fare di tutto per tenerla, in quanto i quattro potranno decidere di fare lo switch. Alla fine solo cinque talenti per ogni squadra ce la faranno e prenderanno parte ai Live che partiranno il 24 Ottobre da Monza.

L'appuntamento è per questa sera, giovedì 10 Ottobre, alle 21:15 su Sky Uno (canale 108 del satellite e 455 del digitale terrestre). La puntata sarà ovviamente disponibile anche on demand e sarà visibile su Sky Go da smartphone, tablet e PC anche nei paesi dell'Unione Europea. La pay tv garantirà lo streamin g anche su Now TV.

Domani sera invece sarà la volta del passaggio in chiaro in prima serata su TV8.