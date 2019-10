X Factor 2019, al via i live! Anticipazioni ed ospiti della puntata di questa sera

Dopo il Bootcamp di settimana scorsa, questa sera si parte con i Live di X-Factor 2019, con la prima puntata in onda dalle 21:15 in diretta dal Forum di Monza. Ecco tutte le anticipazioni e le assegnazioni dei giudici per il primo live.

Under Donne

Giordana Petralia - Jocelyn Flores (XXXtentacion)

Mariam Rouass - Juice (Lizzo)

Sofia Tornambene - L'ultimo bacio (Carmen Consoli)

Over

Eugenio Campagna - Arsenico (Aiello)

Marco Saltari - Sugarman (Sixto Rodriguez)

Nicola Cavallaro - This Is America (Childlish Gambino)

Under Uomini

Davide Rossi - How Long Has This Been Going on? (George Gershwin)

Enrico Di Lauro - Love Will Tear Us Apart (Joy Division)

Lorenzo Rinaldi - Don't Look Back in Anger (Oasis)

Gruppi

Booda - 212 (Azealia Banks)

Seawards - Pyro (Kings of Leon)

Sierra - Dark Horse (Katy Perry)

Gli ospiti del primo Live saranno Mika, che è stato giudice di X Factor qualche anno fa e Coez. Achille Lauro e Pilar Fogliati condurranno l'Extra Factor al termine della diretta, mentre a Luna Melis è stata affidata la striscia X Factor Daily in onda ogni giorno su Sky Uno.

Come osservato da X Factor sul sito web ufficiale, sarà possibile votare i concorrenti tramite l'applicazione ufficiale, sul sito web, su Twitter con un messaggio diretto agli account di Sky Uno o di X Factor, su smartwatch o tramite decoder connesso ad internet come Sky Q.