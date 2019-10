X Factor 2019, ospiti ed anticipazioni della prima puntata di Bootcamp

Dopo l'assegnazione delle categorie, avvenuta la scorsa settimana nell'ultima puntata delle audizioni, questa sera andrà in onda su Sky Uno la prima parte dei Bootcamp di X Factor 2019, che ci avvicina ulteriormente ai live.

Per coloro che non hanno avuto modo di seguire le ultime news, ricordiamo che a Sfera Ebbasta è stata assegnata la categoria delle under donne, a Malika Ayane gli under uomini, i gruppi a Samuel e gli over a Mara Maionchi, forte della vittoria dello scorso anno con Anastasio.

Per ogni categoria sono anche stati selezionati i concorrenti tra quelli che hanno ottenuto almeno tre si nelle audizioni: 16 per le under donne e 12 per le altre squadre, il che dimostra ulteriormente il livello elevato della competizione.

La prima parte dei Bootcamp andrà in onda dal Mediolanum Forum, dove i giudici dovranno ascoltare con più attenzione le esibizioni. Questa sera saranno ascoltati i gruppi e le under donne, quindi i protagonisti principali saranno Samuel e Sfera Ebbasta.

Questa fase prevede il classico meccanismo delle cinque sedie, che rappresentano un concorrente per squadra. Il giudice potrà effettuare cambi fino all'ultima fase: le aspiranti pop star quindi dovranno fare del loro meglio per mantenere il posto.

L'appuntamento è per questa sera alle 21:15 su Sky Uno, alla posizione 108 sul satellite e 455 su digitale terrestre.

Per il calendario completo di X Factor 2019 vi rimandiamo alla nostra notizia di qualche settimana fa.