X Factor 2019: ospiti ed anticipazioni della seconda puntata

Dopo il debutto da record di X Factor 2019, questa sera il reality show di Sky Uno torna con la seconda puntata, in cui vedremo le audizioni direttamente dal Pala Alpitour di Torino. I giudici Mara Maionchi, Maika Ayane, Samuel e Sfera Ebbasta infatti sono ancora alla ricerca dei dodici protagonisti della nuova edizione di XFactor.

L'ospite della serata sarà Anastasio, che ha vinto la scorsa edizione e calcherà il palco davanti alla nuova giuria, che rispetto alla scorsa stagione è stata quasi totalmente rinnovata, ad eccezione di Mara Maionchi che è stata la sua mentore e giudice.

Nel backstage sarà ovviamente presente Alessandro Cattelan, che da questa edizione fa anche da creative producer, oltre che da psicologo per i milioni di aspiranti concorrenti che si apprestano a salire sul palco.

Per ogni esibizione sono richiesti almeno tre si, mentre in caso di quattro sì, si accederà direttamente ai Bootcamp, che andranno in onda nelle prossime settimane.

L'appuntamento è per questa sera, giovedì 19 Settembre, alle ore 21:15 su Sky Uno (canale 108 di Sky e 455 sul digitale terrestre). La puntata sarà visibile anche on demand tramite Sky Go su smartphone, tablet e PC nei paesi dell'Unione Europea, ed in streaming su NOW TV. Domani sera invece andrà in onda in chiaro su TV8.