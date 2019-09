X Factor 2019: ospiti ed anticipazioni della terza puntata

Torna questa sera X Factor 2019, il popolare talent show in onda su Sky Uno. Dopo la seconda puntata della scorsa settimana, è tempo di trarre le prime somme con il termine della prima fase di selezioni, che ci condurrà al Bootcamp ed Home visit.

Protagonisti i quattro giudici Mara Maionchi, Malika Ayane, Samuel e Sfera Ebbasta, alla ricerca degli ultimi aspiranti concorrenti che andranno a comporre il cast finale dell'edizione numero 13.

Ospite della puntata Achille Lauro, che si esibirà davanti al pubblico del Pala Alpitour con Rolls Royce, la canzone protagonista dell'ultima edizione del Festival di San Remo, dov'è stato uno degli interpreti più importanti. Il connubbio tra Achille Lauro ed X-Factor non è nuovo, dal momento che nel 2018 aveva accompagnato proprio Mara Maionchi in Provenza per aiutarla a formare la propria squadra, tra cui figurava Anastasio che ha vinto la passata edizione ed è stato ospite della seconda puntata.

Al termine della serata Alessandro Cattelan procederà con l'assegnazione ai giudici delle squadre che dovranno capitanare nell'edizione. Le categorie saranno sempre Under Donna, Under Uomini, Over e Gruppi.

L'appuntamento è in programma questa sera, giovedì 26 Settembre, alle 21:15 su Sky Uno al canale 108 su satellite e 455 su digitale terrestre.