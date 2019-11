X-Factor 2019, questa sera il terzo live. Ospite Marracash

Terzo live per X-Factor 2019. Questa sera alle ore 21:15 dal Forum di Monza andrà in onda la terza puntata dello show. Sono dieci i concorrenti rimasti che si sfideranno davanti ai giudici Malika Ayane, Sfera Ebbasta, Mara Maionchi e Samuel.

Questa sera si terranno due manche con altrettante eliminazioni, che porteranno all'ennesima scrematura delle squadre. Di seguito i brani scelti:

Eugenio Campagna - Cornflakes (inedito);

Nicola Cavallaro - Happy (Pharrell Williams);

Marco Saltari - Foxey Lady (Jimi Hendrix);

Sierra - Le acciughe fanno il pallone (Fabrizio De Andrè);

Seawards - Vedrai Vedrai (Luigi Tenco)

Booda - All Or Nothing (Elliphant feat. Bunji Garlin & Diplo);

Giordana Petralia - Bellyache (Billie Ellish);

Sofia Tornambene - C'est la vie (Achille Lauro).

Super ospite di questa sera il rapper Marracash, che porterà sul palco il nuovo disco "Persona", a lungo atteso dai fan ed accolto favorevolmente dalla critica e dagli appassionati di musica rap/hip-hop.

L'appuntamento è in programma alle 21:15 su Sky Uno alla posizione 108 di Sky su satellite e 455 su digitale terrestre. Al termine della diretta la puntata sarà anche visibile su On Demand, mentre lo streaming potrà essere visto anche su Now TV e Sky Go.

Al termine della puntata invece andrà in onda l'Extra Factor condotto da Pilar Fogliati insieme ad Achille Lauro.