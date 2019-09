X Factor 2019: dove vederlo, gli ospiti, i giudici e tutte le date

Ci siamo: mancano solo due giorni al via della nuova edizione di X Factor, che prenderà il via il prossimo 12 Settembre in prima serata su Sky Uno con le audizioni. Questa nuova edizione presenta dei cambiamenti importanti, vediamo quali.

Dove vederlo

X Factor 2019, come di consueto, andrà in onda dal 12 Settembre ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno al canale 108 della pay tv ed il 455 del digitale terrestre. Tutti gli appuntamenti saranno disponibili anche in streaming su Sky Go e Now TV, oltre che on demand al termine della puntata.

Le selezioni andranno in onda ogni venerdì in prima serata anche su TV8, in chiaro.

Le date

Come di consueto, il programma sarà impostato in quattro tranche: le audizioni, il bootcamp, gli home visit ed i live. Di seguito la tabella completa delle date:

Le Audizioni: 12 - 19 - 26 settembre

Bootcamp: 3 e 10 ottobre

Home Visit: 17 ottobre

X Factor 2019 – Live: dal 24 ottobre

I giudici ed il conduttore

A condurre il X Factor sarà per il nono anno consecutivo Alessandro Cattelan, che da questa stagione entra a far parte anche della squadra di autori come creative producer dello show.

Quasi rivoluzionata la giuria, invece. Dalla scorsa edizione resta solo Mara Maionchi, che sarà affiancata dalla cantautrice Malika Ayane, il cantante e frontman dei Subsonica Samuel ed il rapper Sfera Ebbasta.

Gli ospiti

Nel corso delle varie serate si alterneranno vari ospiti. Durante le audizioni saranno presenti Achille Lauro ed il vincitore della scorsa edizione, Anastasio. Gli altri saranno annunciati successivamente anche sul sito web.