X Factor 2019, si vola a Berlino per gli Home Visit: le anticipazioni

Siamo ormai sempre più vicini all'inizio dei Live di X Factor 2019, e dopo due settimane di Bootcamp, questa sera partono ufficialmente gli Home Visit, ovvero l'ultima tappa delle Selezioni.

Nella puntata in onda questa sera, 17 Ottobre alle 21:15 su Sky Uno, verrà composto il cast dell'edizione 2019 del reality show di Sky, che dalla prossima settimana (24 Ottobre) si sfoderà nelle puntate in diretta dal forum di Monza.

Per gli Home Visit di quest'anno la scelta è andata su Berlino, una città non casuale per il mondo della musica, dal momento che negli ultimi decenni è stata ispirazione per alcuni dei più grandi artisti contemporanei: da David Bowie, che scrisse nella capitale tedesca Hero, agli U2 che composero Zoo Station, passando anche per i Depeche Mode e molti artisti legati al mondo dell'elettronica che ancora oggi hanno un legame particolare con la metropoli europea.

Questa sera Malika Ayane, Mara Maionchi, Samuel e Sfera Ebbasta sceglieranno i tre componenti della loro squadra in quattro location diverse sparse per la città. I quattro giudici saranno accompagnati da Alessandro Cattelan, che quest'anno è sempre più centrale nella scelta dei concorrenti.

Il funzionamento è molto semplice: ogni aspirante concorrente dovrà scegliere un brano con cui affrontare l'ultima prova davanti al proprio giudice.

Gli Under Uomini di Malika si riuniranno a Delphi, accompagnati da Axel Reinemer dei Jezzanova. Le Under Donne di Sfera Ebbasta si riuniranno al Flux Club insieme a Dardust. I cinque over di Mara invece si vedranno su uno dei ponti storici di Berlino insieme ai Baboo, mentre i gruppi di Samuel hanno scelto l'SOS in cui hanno suonato David Bowie, Lou Reed ed Iggy Pop.