X-Factor 2020: Alessandro Cattelan confermato alla conduzione

A poche settimane dalla fine di X-Factor 2019, il reality musicale di Sky sta già componendo il puzzle dell'edizione del prossimo anno. Alla conduzione, ci sarà ancora una volta Alessandro Cattelan che ha accettato l'offerta presentata da Sky.

Sulla messa in onda della nuova edizione al momento non sono arrivate indicazioni, ma non si escludono sorprese in quanto l'emergenza Coronavirus ha rallentato i casting che, a differenza di quanto avvenuto negli anni passati, stanno avvenendo solo online e non nei palazzetti di tutta Italia.

Cattelan, in un video pubblicato sull'account Twitter ufficiale di X-Factor ha rivelato di essere al lavoro anche su E Poi C'è Cattelan, ma soprattutto sulla "nuova stagione di X-Factor. E a tal proposito mi hanno chiesto di farvi un appello: quando vi iscrivete, mandate il vostro video perchè aiuta i ragazzi della redazione, in questo periodo un pò complicato, a selezionarvi meglio".

A ridosso dell'edizione 2019 di X-Factor, Cattelan aveva lasciato intendere che quella sarebbe stata la sua ultima edizione: "arrivo a nove e poi mollo, se non muoio di sonno, ma smetterò. L'ho iniziato che non avevo figli, è una fetta grossa della mia vita" erano state le sue affermazioni.

Cattelan è anche in odore di Sanremo 2021: il direttore generale di Rai1 però punta all'Amadeus bis.